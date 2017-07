Lacanau Endless Summer 2017

"Ce n'est autre que le californien: Peter Harper , que l'on ne présente plus comme le frère de Ben, qui accueillera le public de son flow plein d'amour et d'humanité. Aficionado du public français et en particulier de la côte Atlantique, il nous vient présenter son premier album Break the cycles, un moment de pur bonheur.La famille: Dirty South Crew(D.S.C) ,prendra la suite. Ce groupe métissé sucré salé avec une touche pimenté va vous secouer dans le bon sens du terme. A mi chemin entre Hip Hop et Rock, l'éclectisme de leur musique est saisissante. L'énergie qui se dégage sur leur passage est électrique!L?immense: Keziah Jones ,nous fera l'honneur de clôturer ces deux jours de fêtes avec un concert des plus attendu de la saison estival. Sur la plaine des sports de Lacanau Ville, il viendra interpréter les classiques qui ont fait son succès tel que le célèbre Rhythm is love mais également les titres de son dernier album Captain Rugged où son alter ego loufoque et engagé nous parle d'une Afrique moderne, urbaine et sans cesse en mouvement."