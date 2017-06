Je mourrai pas gibier, BD concert avec Jach Ernest

152 lectures





















Le cinéma Utopia de Bordeaux (Place Camille Jullian) vous propose demain, 27 juin 2017, un BD concert intitulé Je Mourrai Pas Gibier tiré de la BD d'Alfred avec une musique originale de jach Ernest. Séance à 21H. 10 euros. A partir de 13 ans. Facebook de Jach Ernest