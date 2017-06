Festival Freemusic 2017

227 lectures

























L'édition 2017 du festival Freemusic aura lieu au lac de Montendre (Charente Maritime) demain et samedi 23 et 24 juin. Parmi les groupes à l'affiche cette année: Tryo, Rodrigo y Gabriela, Smokey JOe & The Kid et Lysistrata entre autres. La programmation complète est à voir ci-dessous et toutes les infos sur le site officiel du festival Freemusic.