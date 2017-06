Les Plages Pop 2017

130 lectures

























L'association Bordeaux Rock et la ville de Lège Cap Ferret organisent la 6ème édition des Plages Pop les 18 et 19 juillet 2017. Au programme: des concerts pop dans le décor estival du bassin et c'est toujours gratuit!

Retrouvez la programmation ci-dessous. événement Facebook des Plages Pop 2017









Place UBEDA-Village du Canon

Commune de Lège Cap-Ferret

19H-00H30

GRATUIT





mardi 18 juillet:

19h: Apéro en musique avec dj-set de: Cotton Buds X Picaszo ( Delicieuse Musique/ Cap-Ferret)





21H : TH da Freak (Indie Pop 90's / Bordeaux)

" Marqué par l'indie 90's de Pavement, Beck ou Sparkleh thdafreak.bandcamp.com" orse, TH da Freak mélange avec bonheur énergie rock et slackerisme lo-fi, entouré de ses Freaks qui l'accompagnent sur scène. Son premier album, le superbe The Freak, est sorti en mai 2016 sur Flippin' Freaks





" En quatre ans à peine, The Pirouettes est devenu l'un des groupes incontournables de la french pop. Le sourire aux lèvres, Leo et Vickie composent et écrivent, avec une aisance aussi bluffante que déconcertante, des pop songs inspirées par les amours débutantes, les fêtes nocturnes et leur quotidien parisien. https://soundcloud.com/ thepirouettes "





23H30 : After DJ-set avec: Cotton Buds X Picaszo

Co-directeurs du blog musical Delicieuse Musique , Cotton Buds et Picaszo sauront piocher parmi les trésors de leur discothèque pour vous faire danser. Embarquement pour un tour du monde des saveurs musicales."

https://soundcloud.com/ cotton_buds

https://soundcloud.com/ picaszorizzo





MERCREDI 19 JUILLET

19h: Apéro en musique avec dj-set de: PLAISIR DE FRANCE (Touche française / Paris)





21H : Juliette Armanet (Chanson pop / Paris)

" Juliette Armanet s'impose aujourd'hui comme la 'Petite Amie' la plus trendy de la chanson française. Toujours accompagnée de sa 'bête noire', son piano, éternel partenaire de crime et de danse, elle confie depuis près d'un an ses douces folies sentimentales à un public grandissant. Entre nostalgie et humour, elle a su créer autour de ses mélodies charnelles et sensibles une aura originale, entre le rose et le noir. Ses refrains entêtants, ses paroles fines et ciselées, font d'elle la digne fille des grands de la chanson, de Sheller à Christophe, ou encore de Sanson à Tellier.

https://soundcloud.com/

juliette-armanet

"





22H15 : DBFC (Pop psyché / Paris, Manchester)

" DBFC n?est pas un groupe, c?est un club".

Voilà comment se définit DBFC, mené par le natif de Manchester David Shaw et le parisien Dombrance. Le duo franco-britannique réinvente la pop psyché en piochant sans vergogne dans l'histoire du rock et de l'electro. Leur premier album Jenks, sorti en juin, marque la naissance du psychonotrica, un genre hybride à mi-chemin entre rock, pop psychédélique et musique club!

https://soundcloud.com/

dbfc





23H30 : After DJ-set avec: PLAISIR DE FRANCE