Thee Oh Sees au BT59

the PeacersÂ

drag city, San Francisco,USAnouvel album en mars 2017"On connaissait déjà Mike Donovan pour sans ancien groupe les cultissime Sic Alps. Pour Peacers, il est accompagné par Mike Shoun (des Oh Sees) à la batterie et Eric Park à la basse( fresh and onlys /sonny and the sunsets) .bref un all star band de san francisco!Des guitares - accoustique et électrique - tantôt main dans la main, tantôt en duel, une réverbe sur une voix entêtante, avec Peacers, Mike Donovan propose une pop garage tirant sur le psyché et un brin expérimentale. Ça n'est pas sans rappeler son copain Ty Segall, avec Sleepers par exemple, ou bien même Mikal Cronin sur son premier album éponyme. L'album a d'ailleurs été produit par Segall et a été enregistré par Mike Donovan lui même (sorti en 2015 sur Drag City, aux côté entre autres de Tim Presley et de White Fence).Sobrement titré Peacers, oscillent entre tranquilité et chaos. foisonnants, épurés, entraînants, mais toujours avec douceur, ils sont comme des chansonnettes, un peu sombres qu'on aimerait écouter toute la nuit en live!!site : www.dragcity.com/products/ peacers