Teenage Fanclub + Bourbon à la Rock School Barbey

Le groupe écossais Teenage Fanclub sera en concert à Bordeaux à la Rock School Barbey ce mardi 6 juin 2017! Ce groupe culte depuis les 90's a sorti il y a quelques mois un nouvel album intitulé Here. Le clip du titre "I'm in Love", extrait de ce nouvel album, est à voir ci-dessous. La première partie du concert sera assurée par le groupe pop bordelais Bourbon. Concert à 21H. 18/21 euros.





" Le groupe a passé les deux dernières années en studio entre Glasgow, Hambourg et la Provence, prenant le temps nécessaire à l'éclosion d'un nouvel album dont ils sont aujourd'hui entièrement satisfaits. Leur musique fricote toujours autant avec les tourments de l'adolescence et l'évidence de l'universalisme pop. Avec un titre aussi simple et pur que " I'm in Love ", qui ouvre leur premier album en près de six ans (après: Shadows , paru en 2010), les lignes des vertes années de l'indie rock et pop 90's ne sont décidément pas prêtes à bouger"