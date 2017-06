Le Haillan Chanté 2017

MARDI 6 JUIN

20h : MAKJA (Théâtre de Verdure) (avec lesélèves de 4ème du collège Emile Zola)- 12/8 euros

MERCREDI 7 JUIN

14h30 :EDDY LA GOOYATSH-Rio clap clap clap-8/15 euros

20h30 : ROMAIN DIDIER (+ NATHALIE MIRAVETTE)-15/18 euros

JEUDI 8 JUIN

20h30 : MAGYD CHERFI (+ IVAN TIRTIAUX)-15/18 euros

VENDREDI 9 JUIN

19h :Apérofficiel

19h30 :Apéro chanson avec LAURENT LAMARCA-Gratui-Terrasse de L'Entrepôt

Le grand public connaît ses collaborations avec Camélia Jordana, Joyce Jonathan, Luce ou les Fréro-Delavéga. Mais ce sont bien son écriture sensible et ses mélodies entêtantes qui nous ont emballés.

21h : MATHIEU BOOGAERTS / BEN MAZUÉ-20/25 euros

1 billet 2 concerts

SAMEDI 10 JUIN

16h : 17h30-Pochette surprise(Terrasse de L'Entrepôt-Gratuit)

Une ambiance champêtre, des conditions quasi acoustiques, et les chanteuses et chanteurs du festival qui le souhaitent présentent leurs univers en toute décontraction, pour le plus grand plaisir d'un public curieux.

18h : DIMONE (Théâtre de Verdure)-8/12 euros

19h30 :Chansons inconvenantes-IMBERT IMBERT ET SARCLORET(Terrasse de L'Entrepôt-Gratuit)

Ce duo issu de l?esprit insolent des Cogitations, est composé d'Imbert Imbert et de Sarcloret. Gageons que ces joyeux énervés vont vous stimuler la révolte!

21h : ALEXIS HK / KENT

1 billet 2 concerts

DIMANCHE 11 JUIN

18h :PARTIE A TROIS #7(LAMARCA/LAFORE /TIRTIAUX)

19h30 :Apéro chanson avec EDDY LA GOOYATSH-gratuit-terrasse de l'Entrepôt