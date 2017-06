La Tencha, pendaison de crémaillère

Véritable sono mondiale, landsvala est un collectif défricheur basé à bordeaux. Landsvala vous invite pour un set dépaysant à travers l'Afrique et l'Amérique Latine. Adeptes des grands dépaysements et des chocs culturels: ce voyage est fait pour vous.

Célébrer l'exotisme et la pop, le beau et le surprenant.Depuis ses débuts, Coconut Music s'aventure hors des sentiers battus à la recherche de pépites sonores et d'artistes atypiques. Coconut Music Festival, Coconut Party ou soirées plus intimistes : pour charmer vos oreilles, l'association saintaise convie tropiques et palmiers tout au long de l'année.

Digger et dj du collectif L'Orangeade, Newbell émerveille par sa capacité à dénicher des pépites dansantes. Un must dance!"