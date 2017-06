Festival Le Bruit du Château 2017

147 lectures

























La 6ème édition du Festival Le Bruit du Château se tiendra ce weekend des 2, 3 et 4 juin 2017 à Pujols (Gironde)! Parmi les groupes à l'affiche cette année: Gâtechien, Ropoporose, Goodbye 20 Hello 30 mais aussi les bordelais Julien Pras, Radiator, Toto & les Sauvages et le collectif du Fennec. Retrouvez toute la programmation ci-dessous et toutes les infos sur le site officiel du Festival Le Bruit du Château.









programmation:





vendredi 2 juin (5 euros):

Un duo surprise du: Collectif du Fennec

La superbe folk de: Julien Pras  (accompagné d'autres musiciens),

Le superbe rock de: Radiator

Le superbe dj set de: Ricochet Sonore





samedi 3 juin (8 euros):

à partir de 17H:Â

dans Pujols: le "bruit du chaton" orchestré par Toto et les Sauvages

concerts:





dimanche 4 juin (gratuit):

à partir de 10H