Condor Live, nouvelles dates (Saint Estèphe et Saint Denis de Pile)

Si vous avez raté le spectacle Condor live à Bordeaux au Rocher de Palmer en septembre, vous pourrez vous rattraper dans les semaines à venir puisque 2 nouvelles représentations de ce spectacle musical tiré du roman de Caryl Ferey - avec Bertrand Cantat à la lecture et au chant- auront bientôt lieu en Gironde: à Saint Estèphe le 31 mai 2017 (espace Guy Guyonnaud) et à Saint Denis de Pile le 1er juin (l'Accordeur).

+ une date à Angoulème le 2 juin (La Nef) et à Clermont-Ferrand le 3 juin (la Coopérative de mai).