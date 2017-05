Preminger + Done au Chicho

Preminger ( Rock tendu )

"Le quatuor bordelais Preminger balance un rock incisif et classieux qui s'inspire des hérauts de la musique anglo-saxonne, mais sans se départir d'un sens mélodique imparable, qui lui puise bien ses racines dans la légende hexagonale."

DONE ( Rock-Noise )

"DONE réunit, au départ, quatre musiciens qui forment DONE en 2014. Le groupe sort en octobre 2015 son premier EP CD "Nothing More" et son 2ème EP numérique "The last Man" en 2016.

La transformation en trio, en janvier 2017, à demander à DONE de travailler d'arrache-pied et a permis de monter un set en un mois! Cette passion qui les animent et une solide expérience dans le monde de la musique

 permet à DONE de repartir très vite sur des nouvelles compositions plus accessibles et réellement efficaces !Le côté "lourd" (dans le bon sens du terme), s'est envolé au profit d'une accessibilité et d'une efficacité tout en tension. DONE nous proposent également des morceaux calmes, toujours sombres. Manu Drg (E. Castel) force moins sur sa voix avec des riffs de guitare entêtant et se fait plus "chanteur" que hurleur, ce qui s'accorde au mieux avec la voix d'Eva Mad (E. Madini) et sa basse rythmique très présente. Richard Dalynch (P.L. Fauny) cogne toujours tel un bucheron sur ses futs avec un jeu de batterie plus Low-Fi et Rock !Je ne vais pas vous en dire plus, si il y a eu évolution on retrouve le son de DONE, venez-vous faire votre propre avis"