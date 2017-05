Soirée Autrement #3: Shannon Wright au Krakatoa

Shannon Wright (folk rock USA)

La ténébreuse américaine Shannon Wright est de ces personnalités qui aiment se protéger en s'entourant de mystère. Après une expérience éphémère au sein du groupe rock Crowsdell, c'est en tant qu'auteur et compositrice de chansons folk-rock intimistes et ardentes qu'elle obtient depuis 15 ans la reconnaissance, avec des albums comme Over The Sun (2004), Yann Tiersen & Shannon Wright (2004) écrit en duo avec le musicien français, Let In The Light (2007), ou so

n dernier en date In Film Sound (2013).

Au fil des années, à la faveur d'albums splendides et de concerts riches en frissons, Shannon Wright est devenue sans le vouloir une réelle influence pour toute une génération de mélomanes et musiciens, qui admirent au même point la profondeur de ses textes, l'urgence de son chant, l'intelligence de ses compositions, les extrêmes pudeur et modestie qui organisent sa personnalité, quasi insaisissable."