Vacarm.02 à la Rock School Barbey

L'association SOSCV organise sa deuxième soirée Vacarm à Bordeaux le 24 mai 2017 à la Rock School Barbey. A l'occasion de cette deuxième édition, la scène bordelaise sera de nouveau mise en avant puisque 4 groupes bordelais se partageront l'affiche: Sweat Like An Ape, Moloch/Monlyth, Choukri et Doktor Avalanche (+DJ set de Jayco). N'hésitez pas à profiter de cette veille de jour férié donc pour cette soirée qui mêlera espace lounge et DJ set, 4 concerts et food truck! A partir de 19H30. De 2 à 5 euros (tarif défini par un lancé de dés à l'entrée).









Sweat Like An Ape

"Né à Bordeaux en 2013, Sweat Like An Ape! développe un set à l'urgence effrenée où l'énergie punk s'allie à une pop lumineuse et dansante. Bien qu'on y sente une influence anglo-saxonne (de par, en partie, les origines du chanteur, Sol Hess), les quatre garçons ont plaisir à fricoter avec le groove, que ce soit celui de James Chance ou du roi nigerien Sir Victor Uwaifo. Amoureux de climats épais, ils n'hésitent pas à y injecter cependant une dose d'intrigue et d'intensité. Ayant chacun une belle expérience scénique avec divers projets musicaux actuels et passés (ainsi que dans d'autres domaines tels que la bande dessinée, les arts visuels, le scénario), ils prennent leur nom au pied de la lettre, et livrent des lives où la sueur et la danse sont à l'honneur."











Moloch/Monolyth

"Moloch/Monolyth a d'abord emergé d?un besoin de Michaël d'exprimer des choses bien plus intimes que celles exprimées dans ses autres groupes du moment, des sujets lourds et personnels.Pendant longtemps projet solo de folk ultra intimiste influencé par Elliott Smith ou Sufjan Stevens, ne se dévoilant que par bribes sur Internet, Moloch/Monolyth a evolué et s'est affirmé. C'est désormais un groupe de 5 personnes, et si le propos est toujours aussi dense, la musique est devenue plus directe et intense. Sur scène ils jouent fort et crient beaucoup, et les moments qu'ils y passent ensemble sont toujours très chargés en émotions. Les influences de Moloch/Monolyth se sont élargies, ils citent souvent Arcade Fire ou The Dodos comme sources d'inspirations. Après sa victoire au tremplin des Deux Rives en février, le groupe sort son premier EP "Farewell Full Moon"en juin 2016, avec le soutien du collectif bordelais " Collectif du Fennec". Un nouvel EP est prévu courant 2017. Moloch/Monolyth est membre de la pépinière du Krakatoa et soutenu par la Rock School Barbey depuis la rentrée 2016."





Choukri

"Jeune rappeur bordelais, Choukri trouve son inspiration dans des univers musicaux variés (rap, rock, jazz) et privilégie un rap conscient et original. Imprégné par les influences du rap US, il est l'un des rares rappeurs français à créer sa musique en anglais. Il se lance dans la création de son premier projet 5 titres intitulé "TFIH" début 2015. C'est avec le morceau "Sequel" qu'il introduit son projet au public bordelais et enchaine les concerts début 2016. Il travaille actuellement sur son deuxième EP "Gaijin", évoluant vers une musicalité à tendance trap/cloud très marquée et il continue de se produire sur scène, notamment en première partie du concert d'Ash Kidd et pour le tremplin "Do Fine Music" à Paris qui lui vaut le prix du public."





Doktor Avalanche

"Rejetons ratés d'une expérience impie visant à créer la star du rock ultime, échappés d'un château des montagnes transylvaniennes propriété d'un savant fou ayant vendu son âme aux forces ténébreuses, les quatre membres de Doktor Avalanche, menés au bûcher par des hordes de villageois en colère armés de fourches, enfermés dans des caveaux humides et soumis à la question par l'inquisition espagnole, ont finalement réussi à s'enfuir pour tenter de se fondre dans le reste de la population normale. Mais la flamme noire du Rock'n'Roll brûlait dans leur coeur, et mus par une volonté désespérée ils ont patiemment rassemblé ossements et instruments, afin de jouer cette musque interdite et électrique dans l'espoir de retrouver un jour leur créateur et trouver un sens à leur existence."