Enter Shikari à l'Iboat

_(St Albans,UK)

"A leurs débuts, les jeunes Anglais d'Enter Shikari (anciennement Hybryd) ont développé un sacré buzz derrière eux (ils sont l'un des rares groupes non signés à avoir joué sold out à l'Astoria de Londres) à leurs débuts. La faute à un mélange inédit de techno trance, de hardcore, de death métal et à des concerts survoltés, où dans un esprit crossover à la Asian Dub, ils deviennent de véritables serial killers de la scène."