Peter Peter et Navarre au Krakatoa

Une soirée pop en français à ne pas manquer ce vendredi 5 mai 2017 pour les amateurs du genre puisque le Krakatoa accueillera les groupes Peter Peter (dont l'album Noir Eden est sorti en février) et Navarre (nouveau projet du chanteur du groupe Déportivo). Concert à 20H. tarifs: 10/17/20 euros





" C'était en 2012. Comme un ange venu de sa Belle Province, où son délicat premier album éponyme avait dès l'année précédente affirmé le songwriting ciselé d'un garçon assurément plein d'avenir, le Québécois Peter Peter publiait Une version améliorée de la tristesse. Le paysage parfois monotone et cloisonné de la chanson francophone se trouvait, très soudainement, chamboulé par cette déflagration en clairs et obscurs, ces tubes pop et mélancoliques aussi immédiatement accessibles que discrètement tordus, formidable vision en français de l'efficacité mélodique anglo-saxonne."









" Pendant dix ans, Deport ivo fut l'une des zones de turbulences les plus mémorables du rock français. Un power-trio fiévreux et racé qui, parti des Yvelines en 2003, a résonné tambour battant et quatre albums durant sur les scènes de France et de Navarre. Navarre, c'est justement le nom que s'est choisi Jérôme Coudanne, chanteur et guitariste de Deportivo, pour une nouvelle aventure solitaire qu'il a voulu en tous points distincte de celle du groupe, lequel demeure à ce jour en sommeil sans être forcément éteint."