Festival ODP 2017

La troisième édition du Festival ODP se tiendra à Talence les 3, 4 et 5 juin 2017. Comme pour les 2 éditions précédentes, ce festival visant à mettre en avant l'association l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'entraide des Sapeurs-pompiers de France aura lieu au Parc Peixotto. Parmi les artistes à l'affiche de cette édition: le bordelais Romain Humeau, Octave Noire, Julien Doré, Catherine Ringer et Jain. Retrouvez la programmation complète ci-dessous ainsi qu'un teaser vidéo du festival. Ouverture des portes: 18H. tarifs 1 soir: 25/35 euros, tarifs 2 soirs: 40/60 euros.