Mountain Men à Sortie 13

Le groupe blues rock Mountain Men sera en concert à Bordeaux à Sortie 13 (la nouvelle salle de concerts située à Pessac) le mercredi 3 mai 2017. Le duo composé à l'origine de Mat Guillou et Barefoot Iano est devenu quatuor l'année dernière avec l'arrivée de Denis Barthe et Olivier Mathios. La vidéo du titre "Dog Eye", extrait de l'album Black Market Flowers, est à voir ci-dessous. Facebook de Mountain Men

Concert à 20H. 12.5/14 euros









"MOUNTAIN MEN est un groupe rare qui a écrit son histoire en quelques dates :2009, sortie du 1er album,"Spring time coming", 2012, deuxième album, "Hope " suivi en 2014 par "Against the wind". C'est au total plus de 600 concerts pour le duo Mat Guillou et Barefoot Iano qui a su faire vibrer de nombreuses scènes françaises et étrangères. En 2016, MOUNTAIN MEN décide de dynamiter ses références blues pour présenter un nouvel album qui va marquer un changement musical majeur. Pour la réalisation de "Black Market Flowers", Mat et iano font appel à Denis Barthe qui est très vite conquis par le projet. Olivier Mathios rejoint rapidement le duo et après 21 jours passés en studio et quelques participations musicales (Estelle Humeau aux claviers, Hervé Toukour au violon, Jean-Paul Roy guitares add ) " Black Market Flowers " est prêt."