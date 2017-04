Year Of No Light à la Rock School Barbey

108 lectures





















Le groupe bordelais Year Of No Light sera en concert à Bordeaux à la Rock School Barbey ce mercredi 26 avril 2017 pour une soirée métal avec également à l'affiche 3 groupes américains: Vanum, Ash Borer et Cobalt. Concert à 20H30. 12/15 euros.









" Il y a 7 ans, les bordelais de Year Of No Light jouaient pour la première fois sur la scène de la RockSchool Barbey. Aujourd?hui, ils sont de retour, plus lumineux que jamais.  Post rock, post métal, parfois sludge voire psychédélique ou encore shoegaze atmosphérique, peu importe. Year Of No Light ne s'embarrasse pas des étiquettes et des courants. En trois albums (Nord / Ausserwelt / Tocsin), ils ont su marquer leur genre et inscrivent désormais le ur nom parmi les 10 meilleurs groupes de métal français au côté de Gojira, Alcest ou Gorod. Leur musique évoque des groupes comme Isis, Neurosis ou Cult Of Luna. Riffs ultra plombés, textures poisseuses, acides. YONL vous prend par la gorge et vous traine à terre sur une rythmique tribale et ennivrante. Après avoir joué dans les plus gros festivals (Dour, RoadBurn), composé la bande son de Vampyr (classique du cinéma d'horreur réalisé en 1932 par Carl Theodor Dreyer), les bordelais creusent désormais leur propre sillon inspiré et inspirant, dédié à un mysticisme obscur qui sait ouvrir les bras à des faisceaux incandescents et pénétrants."





Ash Borer -Black Metal-

Après de nombreux albums studios (6 au total) le groupe a su créer une identité propre avec un son reconnaissable parmi tous les autres. Entre psychédélisme, doom, dark et noise, le résultat donne un black métal puissant et emprunt d'identité."Obscure","terreur sonique", nombreux sont les qualificatifs que nous pouvons donner à leur dernier album sorti en 2016,"The Irrepassable Gate". Plus dark que jamais, Ash Borer balancera son black métal sur la scène de la RockSchool Barbey le 26 Avril prochain. Un concert à ne surtout pas manquer."





VANUM Â

"Formé en 2014, Vanum est un projet rassemblant K.MORGAN (Ash Borer/Predatory Light) et M.REKEVICS (Fell Voices/Vorde/Vilkacis). Le groupe propose un black métal basé sur les fondamentaux du genre, de façon magistral avec force et passion. Loin d'être une simple combinaison alliant les styles de leurs formations passées, Vanum offre des compositions plus nerveuses et dynamiques. Après avoir rodés de nombreuses scènes et explorés les tréfonds du black métal, ils nous livrent aujourd'hui une musique qui s'inscrit parmi les plus saisissantes du genre."