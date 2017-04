Electric Guest + Naya à la Rock School Barbey

81 lectures





















Le duo californien Electric Guest est actuellement en tournée en France et sera en concert à Bordeaux ce mercredi 19 avril 2017 à la Rock School Barbey. le clip de leur titre "Dear To Me" est à voir ci-dessous. La première partie du concert sera assurée par la jeune libournaise Naya dont le titre "Great Ocean Road" est à écouter ci-dessous et dont le premier EP est annoncé pour bientôt. Concert à 20H30. 18/21 euros. Facebook d'Electric Guest. Facebook de Naya





Naya:

" "I am not like the other girls of my age, my universe is so far from theirs" chante Naya en ouverture de Jukebox. Sur ce titre, un des premiers composés à l'aube de son adolescence, cette jeune artiste originaire de Libourne affiche d'emblée une différence pourtant évidente dès lors qu'on se plonge dans son univers musical. Chanteuse/compositrice débordant de talent, Naya a pour elle une personnalité artistique déjà très affirmée:celle héritée de parents musiciens, mais aussi d'écoutes répétées des Beatles, David Bowie, Cat Power, PJ Harvey, Ben Howard et de beaucoup d'autres ainés anglo-saxons. Celle qui transpire aussi de chacune des notes d'un premier EP attendu avant l'été, forgé au fil de concerts où, seule avec sa guitare et ses machines, elle s'en est allée assurer les premières parties de Mademoiselle K, Fauve, Laetitia Sheriff, Rover, Francoiz Breut, Trixie Whitley, Mars Red Sky ou Elliott Murphy."





Electric Guest:

" Produit par Danger Mouse (U2, Gorillaz, Gnals Barkley) les garçons d'Electric Guest nous jettent au visage leur pop euphorique, parfois flippante, mais toujours juste. Du garage 60' à la Funk, le duo n'hésite pas s'éloigner de toutes ces références pour déverser des refrains parfois RnB, parfois Folk mais toujours pop, nourrit au soleil de l'Ouest. Des mélodies entêtantes, une voie haute mais surtout une volonté d'emmener celui qui écoute au delà des structures pop classiques. Comme un pamplemousse Californien dont on aurait pressé le jus, les Electric Guest nous laissent ce goût sucré/amer en bouche, à l'image de leur musique, témoin d?une Amérique parfois dépassée par sa propre image."