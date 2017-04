Quartier Libre: carte blanche à l'Accordeur: Tellma

111 lectures





















Le restaurant bar-concert bordelais Quartier Libre (30 rue des Vignes) laisse carte blanche à l'Accordeur (salle de concert située à Saint Denis de Pile) ce jeudi 13 avril 2017. Pour l'occasion, l'Accordeur vous propose de découvrir en live le groupe folk rock bordelais Tellma (+ La Canopée: Nu disco, house). Concert à 20H. Prix libre.

Retrouvez toute la programmation de l'Accordeur sur le site officiel de la salle.









Tellma:

"T ellma est le duo formé en 2014 par Bertrand Mouty (Chant, Guitare) et Laurent Rousset (Chant), deux voix contraires et très personnelles qui se mêlent autour d'une guitare acoustique. Les deux Bordelais délivrent une pop folk élégante et touchante, en revendiquant volontiers s'inspirer d'anciennes conceptions shamaniques ou d'autres démarches spirituelles dans leur écriture."