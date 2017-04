Weyes Blood + Jack Ladder à l'Iboat

150 lectures

























La chanteuse folk américaine Weyes Blood sera en concert à Bordeaux demain, 5 avril 2017, à l'Iboat. Son nouvel album From Front Row Seat To Earth est sorti en octobre 2016 (Mexican Summer) et le clip du titre "Used to Be" est à voir ci-dessous. La première partie du concert sera assurée par Jack Ladder. Il y aura également un DJ set et une exposition. Voir toutes les infos ci-dessous. Concert à 19H30. 7/9/12 euros.





" Sur la pochette, elle est allongée sur une langue de sable, au bord de l'eau, en costume de satin bleu immaculé. Dans cette tenue improbable, Natalie Mering, qui incarne à elle seule Weyes Blood, n'est pas à sa place. Ce décalage se retrouve dans sa musique sans âge, impossible à dater. On y entend tour à tour les échos d'un madrigal médiéval, d'un opéra spectral, de la pop baroque des sixties ou d'une folk-song gothique. En 2016,"Front Row Seat to Earth" vient confirmer son charme vénéneux, qui bouleverse autant qu'il émerveille. Accompagné par une ribambelle de clips délicieusement excentriques, ce nouvel album devrait renforcer l'aura de Weyes Blood, qui a récemment collab oré avec Ariel Pink et Drugdealer."As-tu besoin de moi?", susurre cette sorcière bien aimée sur le voluptueux Do You Need My Love.La réponse est oui."





"L'australien Tim Rogers porte le nom de Jack Ladder depuis près de 10 ans. Après une poignée d'albums sortis plutôt discrètement, son groupe se met en évidence avec le disque "Playmates" signé sur Fat Possom en 2015 trois ans après "Hurtsville" déjà salué par la critique. Ce nouvel album est produit par Kim Moyes des Presets et mixé par David Wrench (Jungle, FKA Twigs, Caribou, Seekae). Les "dreamlanders" qui accompagnent Jack Ladder sont Kirin J. Callinan, Laurence Pike (PVT) et Donny Benet. Sharon Van Etten quand à elle contribue à deux chansons sur "Playmates?""







Dot Pierson aka Dakota Penny aka chair faible est tombée dans la musique toute petite! Elle aime multiplier les collaborations:quand elle n'est pas en train d'écrire, de filmer, de composer ou de se produire, elle est aussi DJ Selector, et cela depuis maintenant 10 ans. Elle a arpenté avec ses disques tous les lieux les plus rock and roll et elle n'a eu de cesse de provoquer la quasi hystérie sur le dance floors. Ses sons sont puissants, évocateurs, sexuels.En un mot:résolument rock!



Dans le hall d'entrée, EXPOSITION:

Découvrez les créations de Camille, Éline, Valentin et Pauline, artistes permanents du collectif Au bar terrasse, DJ SET:Dot Pierson aka Dakota Penny aka chair faible est tombée dans la musique toute petite! Elle aime multiplier les collaborations:quand elle n'est pas en train d'écrire, de filmer, de composer ou de se produire, elle est aussi DJ Selector, et cela depuis maintenant 10 ans. Elle a arpenté avec ses disques tous les lieux les plus rock and roll et elle n'a eu de cesse de provoquer la quasi hystérie sur le dance floors. Ses sons sont puissants, évocateurs, sexuels.En un mot:résolument rock!Dans le hall d'entrée, EXPOSITION:Découvrez les créations de Camille, Éline, Valentin et Pauline, artistes permanents du collectif Carbone . Mêlant photographies, illustrations ou encore peintures, ils vous plongeront au c?ur du Minéral, thème commun au dernier événement en date du collectif.Â