Toy à la Rock School Barbey

Dans le cadre de ses soirées Barbey Indie Club, la Rock School Barbey vous propose demain, 16 mars 2017, un concert du groupe anglais Toy. Le groupe a sorti un nouvel album fin 2016: Clear Shot (oct 2016) et le clip du titre "I'm still believing" est à voir ci-dessous. La première partie du concert sera assurée par le groupe Prince Vaseline. Concert à 20H30. 10 euros. Facebook de Toy. Facebook de Prince Vaseline.









Toy:

" Le groupe anglais Toy, mixe entre les décennies et les genres, entre punk, psychédélisme 60's, shoegazing 80's et post punk. Â Leur nouvel opus Clear Shot, sorti en octobre dernier continue de mélanger les genres, tout en ne tombant jamais dans le passéisme. Pour ce Barbey Indie Club, le groupe ne devrait pas dévier de sa ligne de conduite en live:entendre par là qu'il continuera à livrer de grandes messes noires sur scène, entre hypnose et sauvagerie insolente."