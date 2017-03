The Garden + Daisy Mortem à l'Iboat

The Garden

Quand on écoute pour la première fois la musique de The Garden, Fletcher et Wyatt de leur prénom (ça ne s'invente pas), leur background social et culturel semble sauter aux yeux. Avec leurs chansons qui dépassent rarement les deux minutes, expédiées telles des Minutemen teenage, on ne s'étonnera pas que ces deux-là ne dépassent guère la vingtaine, viennent probablement d'une banlieue huppée et soient entrés en musique pour tromper leur ennui ? ou quelque chose de ce genre.

Wyatt et Fletcher Shears sont des frères jumeaux originaires d'Orange County (CA) qui, à 19 ans, entre un premier groupe de musique et une campagne pour Yves Saint-Laurent, ont décidé de former leur p

ropre duo de punk expérimental.Un jeu minimaliste : chant ? basse ? batterie qui oscille entre rage, humour et effronterie. Un mélange acide de punk old school, de hip hop et de gros beats electros."