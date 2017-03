Fair le tour au Krakatoa: Naive New Beaters + Killason + Pandore

81 lectures





















La tournée du Fair passe par Bordeaux cette semaine au Krakatoa le vendredi 17 mars 2017. A l'affiche: l'électro pop de Naive New Beaters et Pandore et le rap de Killason ainsi qu'une projection du film "Yo! Pékin". Début à 19H. 23/26 euros.













" Les Naive New Beaters n'ont que faire des étiquettes, ça part dans tous les sens, avec une certaine dérision et maîtrise. On passe du rap au rock, de la pop à l'électro avec la décontraction la plus totale et surtout des hymnes tubesques à la pelle. Leurs concerts sont généreux et plein d'humour à l'image du meneur acteur David Boring, une légèreté plus qu'appréciable par les temps qui courent"









" A la première écoute de Killason, l'impression peut être trompeuse:flow maîtrisé, lyrics en anglais, instrumentales percutantes. Le jeune homme a tout du rappeur américain. Et pourtant, il s'agit bien d'un prodige français nourri à la culture hip hop."