Thurston Moore à Bordeaux (CAPC)

Thurston Moore (oui, oui, de Sonic Youth) sera en concert à Bordeaux au CAPC (7 rue Ferrère) ce dimanche 12 mars 2017. Ce concert acoustique est organisé par l'association Bordeaux Rock en partenariat avec le musée. Une soirée à ne pas manquer pour les fans du leader de Sonic Youth! Il n'y a plus de préventes disponibles mais il y aura des places à vendre à l'entrée (soyez-y à 19H!) et Radio Nova fait gagner des places jusqu'à demain ici. Ouverture des portes: 19H15. Concert à 20H. 13/15 euros. Facebook de Thurston Moore.





" ex-leader et fondateur de Sonic Youth, fine fleur de la culture underground et figure emblématique du New York alternatif. Le guitariste, devenu une personnalité légendaire en regard de l'épopée fantastique qu'a été l'aventure du groupe new-yorkais (1981-2011), a désormais pris ses distances avec les distorsions abrasives et enflammées. Thurston Moore se réinvente aujourd'hui en solo dans un set acoustique aux accents folk mais qui n'en reste pas moins épique, onirique et hypnotique."