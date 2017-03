Concert vs Cancer 2017 + Compil vs Cancer

121 lectures





















Cette année encore, le label bordelais Composit Music sort une Compil vs Cancer et organise un Concert vs Cancer pour l'occasion. La compilation de cette année sera une double compilation (Rock & Song) regroupant 32 artistes et le concert aura lieu le 24 mars 2017 au Bois Fleuri à Lormont (concert organisé en partenariat avec le service santé du CCAS et la ville de Lormont). Comme tous les ans, l'intégralité des fonds sera reversée à la Ligue contre le Cancer de Gironde.

Le parrain de cette année est le groupe bordelais I Am Stramgram qui clôturera le concert.

A l'affiche également:

tarifs: 10 euros (une compil achetée = une entrée concert). gratuit pour les moins de 12 ans.