Des Liens, collectif

Plusieurs artistes et acteurs culturels indépendants, incluant Dominique A et le bordelais Romain Humeau, viennent de créer le collectif Des Liens afin d'aider à favoriser la gratuité des places de concerts et de spectacles pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Le collectif travaillera notamment en partenariat avec des associations comme Cultures du Coeur et est pour l'instant présent dans 4 villes: Paris, Bordeaux, Nantes et Rouen. Chaque antenne proposera un concert fin mars/ début avril. Le concert à Bordeaux aura lieu le 1 avril 2017 avec à l'affiche Romain Humeau et 5 autres artistes (liste à venir). D'ici-là, en vue du concert du 1er avril, Romain Humeau fera un concert d'une heure le jeudi 2 mars 2017 à 15H au Bistrot Associatif Asais (6 rue Ausone à Bordeaux).