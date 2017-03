Sweat Like An Ape, "High Moon" (clip) + release party

110 lectures





















Le groupe bordelais Sweat Like An Ape sortira son deuxième album, Dance To The Ring In Our Ears (Platinum Records) le 16 mars 2017 et fêtera ça en live à Bordeaux au Void (58 rue du Mirail) le soir même. En attendant le 16 mars, un premier morceau, "High Moon" est à découvrir en clip ci-dessous. Le clip a été filmé à Bordeaux par Laurent Labat et prouve qu'il est possible de bien s'amuser dans une laverie. Concert au Void à 21H. Tarifs: 10 euros (+CD offert), 15 euros (+ vinyle), 22 euros (+ CD et vinyle). Facebook de Sweat Like An Ape. Event Facebook de la releaser party.





" SWEAT LIKE AN APE! sont de retour avec leur second album, Dance To The Ring In Our Ears. En droite ligne du premier, le groupe double ici la tension et le groove au sein de ces 10 titres furieux. Par le biais d''un post-punk irrésistiblement charmeur (et nourri par une boulimie musicale dont la palette, allant du funk-punk au free en passant par l'afro, ne cesse de pointer son nez) les quatre singes ont réussi le pari d'un album bien plus à fleur de peau, tout en étant irrémédiablement plus dansant. La voix de l'anglo-saxon Sol Hess paraît encore plus impertinente, les guitares plus tranchantes, et le tout poussé inlassablement par une section rythmique jouissive et sans pitié qui semble donner l'injonction d'une dernière danse avant l'apocalypse"