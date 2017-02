Dätcha Mandala + Maidavale à Sortie 13

70 lectures





















Une soirée blues rock à ne pas manquer à Bordeaux ce weekend avec les bordelais Dätcha Mandala et le groupe suédois Maidavale à Sortie 13 (la nouvelle salle de Pessac) ce samedi 25 février 2017. Concert à 20H00. 8 euros. Facebook de Sortie 13. Pensez à réserver car la soirée risque d'afficher complet: réservations.





" Trio tombé dans la marmite d'un Heavy Blues très 70's, Dätcha Mandala séduit à grands coups de guitares surpuissantes et électrisantes, de voix transcendantes et d'énergie à la générosité hautement communicative. Les Dätcha Mandala font du Blues rock comme ils respirent, sans y penser.Parfois plus spirituel, le groupe inscrit son esthétique musicale dans un psychédélisme mystique aux accents orientaux. Dätcha Mandala a déjà donné plus de 400 concerts à travers l'Europe et vient d'enregistrer son prochain album au STUDIO BERDUQUET DE SERGE DEUERLING entièrement en analogique avec CLIVE MARTIN (Queen, Tom Yorke, The Cure, Midnight oil, Skunk Anansie) à paraître en 2017. Le groupe a également de nombreuses 1ères parties à son actif dont celle de Shaka Ponk, The Inspector Cluzo, ou encore Blues Pills. Le 45 tours "Anâhata" est sorti le 22 septembre 2016"









" Les quatre Suédoises ont créé un son ancré dans des influences qui s'étendent du début des années 60 à la fin des années 70. Avec un parti pris moderne sur le blues originel le groupe capture rapidement son public avec son ambiance lourde et psychédélique. Une section rythmique solide laisse beaucoup de place une guitare teintée Blues. L'ajout du chant puissant, charismatique de Matilda Roth, les thèmes lyriques, politiques qu'elle y développe avec conviction et une furieuse envie de dévorer le monde, font de "Tales of the Wicked West" un album fort, mélodique, engagé et actuel".