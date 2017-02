The Heartland of James Pete James au Quartier Libre

104 lectures





















The Heartland of James Pete James est le nouveau projet du français Petit Vodo. L'univers folk aux sonorités bluesy de The Heartland of James Pete James est à découvrir avec le clip du titre "My Lost Loves" à voir ci-dessous. The Heartland of James Pete James sera en concert à Bordeaux au Quartier Libre ce samedi 11 février 2017. Concert à 20H. Gratuit. Facebook de The Heartland Of James Pete James.









" The Heartland Of James Pete James est le nouveau projet artistique de l'artiste français Petit Vodo. Après des années de loyaux services sur les scènes du monde entier, Petit Vodo s'est cette fois ci entouré de musiciens atypiques formant un combo musical puisant tour à tour dans les racines du blues et de la folk. Le projet est né tout d'abord de la rencontre entre le one man band français du trash blues depuis presque vingt ans, et le cartonist Richard Isanove, célèbre dessinateur chez Marvel Comics aux Etats Unis. Pendant plus de deux ans, entre Bordeaux et Los Angeles, les deux artistes ont entretenu une correspondance très productive donnant naissance à des morceaux longuement muris. The Heartland Of James Pete James nous livre un univers riche en mélodies faisant souvent penser à une BO de cinéma. On y croise l'univers de Timber Timbre, de Calexico, de Bill Callahan ou de Sixteen Horsepower."