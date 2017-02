Peter Harper à Bordeaux (Rock School Barbey)

Peter est le plus jeune des trois frères Harper. Tous ont grandi au milieu des banjos et autres instruments du fameux Folk Music Center, fondé par leurs grands-parents maternels en Californie à la fin des années 50. Bien sûr, tout le monde connaît l'aîné, Ben, devenu illustre chanteur et musicien. Il y aussi Joel, poète et écrivain. Et puis il y a Peter, qui a depuis plus de vingt ans a choisi l'art de la sculpture pour exprimer sa créativité. Peter Harper est un artiste plasticien professionnel - il enseigne aussi à l'université - mais il n'a jamais tourné le dos à son amour pour la musique. Il a fait une première tou

rnée en France au printemps 2016, seul sur les routes avec sa guitare ténor. Un défi et une aventure. L'expérience a si bien tourné qu'il a décidé de sortir une édition européenne de son premier album et de revenir à la rencontre de son public. Peter Harper est plus que jamais prêt à charmer son auditoire avec sa voix chaude, sa guitare ténor acoustique, son ukulélé et son humanité."