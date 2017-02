Nino & les rêves volés au Krakatoa

108 lectures

























Le Krakatoa de Mérignac vous propose un joli spectacle musical pour jeune public ce samedi 11 février 2017. "Nino et les Rêves Volés" est une création réalisée en partenariat avec l'IDDAC mêlant musique et fantaisie. L'univers visuel du spectacle a été réalisé par Ita Duclair et le spectacle écrit et composé par Benoit Crabos, Laure Fréjacques et Guillaume Martial. Ouverture des portes: 15H15, spectacle à 15H30. 5 euros. NDLR: Le spectacle est complet mais une nouvelle date a été ajouté le samedi 14 octobre à 15H15. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.





" Nino et les rêves volés, c'est l?histoire d'une aventure entre deux mondes. L'histoire de Nino, Harold, Lila, d'un inquiétant personnage"l'involteur" et de Nebula, une ville plongée dans un épais brouillard. Ecrit, composé et interprété par les musiciens Laure Fréjacques, Benoit Crabos et Guillaume Martial "Nino et les rêves volés" est un récit musical décalé et poétique, joyeux et vivant !

Un spectacle empli de fantaisie où petits et grands accompagneront les trois héros de notre histoire, dans une belle et folle aventure qui les mènera du brouillard à la couleur, de l'ombre à la lumière.Sur scène, l es instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses, douces et entraînantes, nous parlent d'amitié, de curiosité, d'Imagination et de liberté" .