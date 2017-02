Rival Sons à Bordeaux (Rocher de Palmer)

138 lectures





















Le groupe rock Rival Sons sera en concert au Rocher de Palmer le mercredi 8 février 2017. si vous avez raté leur passage dans cette même salle en 2015, ce sera donc l'occasion de vous rattraper. Concert à 20H30. 25/27/29 euros. Rocher 1200. première partie: Howie Pyro & Derrick Brown.





" Présence démentielle, guitares en furie, voix poussée à l'extrême du leader Jay Buchanan, les Rival Sons sont la relève sans équivoque du rock vintage. Héritiers de Led Zep, The Doors, Deep Purple et autres monstres sacrés du genre, ils se sont appropriés la base pour mieux la bousculer. Le rock, ils l'aiment, l'étirent, l'habitent, le déshabillent pour lui rendre ses lettres de noblesse comme personne. Les Rival Sons donnent envie d'être nés dans les 70's et d'avoir vin gt ans aujourd'hui! Influences hard rock, soul, ou blues accompagnent les délires psychédéliques du groupe qui prend d'assaut la scène avec un nouvel album rageur et effusif. Un live torride et euphorisant, attendu fiévreusement depuis leur passage épique au Rocher de Palmer en 2015."