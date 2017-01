James Leg + Blackbird Hill + Henri Caraguel au Krakatoa

"Le King du Gospel Punk Blues c'est bien lui, le Réverend James Leg!Un nouvel album et une nouvelle tournée sont l'occasion de l'accueillir pour la 1ère fois au Krakatoa!"

(Blues rock / Bordeaux)

"Blackbird Hill est une formation moderne, puisant ses racines tant dans le rock des grandes cités que dans le blues tellurique du delta. L'univers du groupe prend toute sa dimension sur scène, les chants s'accordent à l'affrontement entre guitare et batterie, pour délivrer des compositions énergiques aux accents incantatoires."

(Acoustique / Bordeaux)

krakatoa-kollodion.tumblr.c om/

"Multi-instrumentiste compositeur, Henri Caraguel est depuis 15 ans un animateur précieux de la scène bordelaise. Infatigable mineur du folklore américain, à l'instar d?un John Fahey ou d'un Bert Jansch, il diversifie sans cesse sa technique instrumentale, il s'est rapproché du lap steel en 2012. Il sort aujourd'hui un album consacré à cet instrument légendaire d'origine Hawaïenne."Exposition de: Pierre Wetzel "Pierre Wetzel travaille depuis quelques mois selon un procédé photographique ancien et rare en France. Entièrement réalisé à la chambre: le collodion humide sur plaques de verre, plus communément appelé ambrotype. Il s'agit d?un procédé qui a succédé au daguerréotype et qui a connu un fort succès dans les années 1850 à 1880 environ. Pierre Wetzel, photographe officiel de la salle depuis de nombreuses années, réalise en partenariat avec le Krakatoa depuis la rentrée 2014 les portraits au collodion de chaque artiste s'y produisant en concert. Cette exposition présente donc une série d'ambrotypes d'acteurs de la scène musicale (artistes, groupes, techniciens) "vitrifiés" par le regard poétique du photographe. Quand les musiques actuelles côtoient l'intemporel."