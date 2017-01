Sammy Decoster à Bordeaux

Sammy Decoster:

" Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, réalisateur en studio adepte du son organique et boisé, Sammy Decoster sévit depuis près de 10 ans dans le paysage musical français, à travers une musique qui n'appartient qu'à lui:une sorte de blues rural et solitaire chanté dans sa langue, un nouveau western jailli de la campagne française, une chanson poussiéreuse qui sent l'herbe humide des grands espaces, soulignée par un jeu de guitare et un chant déployant la dynamique à outrance.

Le guitariste-chanteur a d'abord fait ses classes au sein du groupe g

arage-électro Ultra Orange qu'il a suivi dans les années 2000 sur les tournées de ses deux LP "Snow White" en 2001 et "Seven Lonely Girls" en 2002.

En 2003, il rejoint le groupe Verone pour leur premier album "Retour au Zoo" en tant que guitariste puis "La Fiancée du Crocodile" en 2008.

La sortie de son premier album "Tucumcari"(2009/Barclay), véritable disque "road-movie" aux accents folk-rock en français a été acclamée par la critique (Magic, Les Inrocks, Libération..) et lui a permis de tourner sur des scènes prestigieuses dans toute la France (les Transmusicales de Rennes, Rock en Seine, première partie d'Alain Bashung..) et à l'étranger (Francofolies de Montréal, le festival texan South by Southwest).

Depuis, il a multiplié les collaborations: il a réalisé les derniers disques de Verone et Fredda, accompagné sur scène -en France et à l'étranger- la chanteuse Canadienne Alejandra Ribera en 2015, a été guitariste en studio pour la chanteuse Pomme chez Polydor.

Particulièrement attaché et sensible à l'expérience humaine pour donner corps à ses projets musicaux, Sammy Decoster a parcouru les routes pour forcer les rencontres avec son public, en proposant des concerts instantanés chez l'habitant au cours des fameuses tournées "barbecues" dont le caractère informel inspirera plus tard les soirées Micheline aux Trois Baudets à Paris (en 2016).

Rentré il y a quelques mois d'Arizona où il est allé enregistrer chez Jim Waters (The Little Rabbits, Sonic Youth, Jon Spencer Blues Explosion..) avec Arthur Vint,un batteur de jazz New-Yorkais, et des membres de Giant Sand, le songwriter français a minutieusement terminé son nouvel album chez lui.

On y retrouve les feux de l'âme de Sammy : la nature et les grands espaces, le hasard, les vieux trains de campagne oubliés, la complexité excitante des relations humaines qui bordent les chemins de traverse. Des mélodies efficaces comme les chansons sucrées des 50's, baignées dans des paysages de montagnes désertiques et de canyons alpins..

Le futur de Sammy Decoster avance pas à pas, sur une route qui préfère l'orage au crachin, la canicule à la douceur printanière, et les tornades aux courants d'air."