Anniversaire de l'Accordeur

La salle de l'Accordeur (située à Saint Denis de Pile) fête ses 5 ans cette année et vous propose un weekend de festivités pour l'occasion du vendredi 10 au dimanche 12 février 2017. Au programme: concerts de Blackbird Hill et Romain Humeau et spectacles. Voir la programmation ci-dessous. facebook de l'Accordeur.





vendredi 10 février: concert: Blackbird Hill + Romain Humeau

20H. 12/14 euros





Blackbird Hill: " Blackbird Hill est une formation moderne, puisant ses racines tant dans le rock des grandes cités que dans le blues tellurique du delta. L'univers du groupe prend toute sa dimension sur scène, les chants s'accordent à l'affrontement entre guitare et batterie, pour délivrer des compositions énergiques aux accent s incantatoires."









Romain Humeau: " Le charismatique leader d'Eiffel revient en solo avec son nouvel album. Projet aux accents délibérément pop, "Mousquetaire#1" prolonge une des obsessions du compositeur depuis ses débuts:jeter un pont entre vocabulaire musical anglo-saxon et culture de l'écrit en langue française. Pour l'occasion, Romain Humeau a renoué avec ses influences les plus britanniques!"













samedi 11 février: spectacle musical, création

de 20H à 5h du matin. restauration sur place. 12/14 euros





" Pour vous offrir une soirée exceptionnelle, nous avons invité la crème de la scène bordelaise et les artistes qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure, à réaliser un spectacle musical original autour de valeurs qui nous rassemblent:l'engagement, le partage, la tolérance, la convivialité.Une création inédite donc, menée par un collectif mêlant artistes confirmés et connus à d'autres plus confidentiels:rock, chanson, world music et autres disciplines artistiques. Une grande marmite dont, nous sommes sûrs, va sortir une potion plus que magique!Un concert oui, mais pas que:du live, des rencontres, des DJ sets endiablés, des projections et expos photos, des interventions artistiques et surprises en tout genre. Plus qu'un simple concert, nous voulions vous offrir une vraie soirée de fête!Alors réservez votre soirée, vous pourriez regretter d'avoir loupé ça!"









dimanche 12 février: Compagnie Théâtre au Vent

8/10 euros. 17H.





" Ça n?est pas mon vrai nom, Paquita de los Colores. Mon vrai nom, c'est Paquita de los Dolores. J'ai troqué la douleur pour la couleur. Je me suis dit que ça m'aiderait à vivre."

Avec ce spectacle burlesque et poignant, Ana-Maria Venegas-Uteau parle de la lumière qui naît des ténèbres, de la beauté de la vie et de l'amour, au-delà de la dérive du monde."