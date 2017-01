Crémaillère de La Tencha

Au programme de ce deuxième jour une sélection musicale made inÂ

:Â

(live)

Producteur de Trip Hop et Hip Hop aux influences variées, Kognitif propose de quoi rassasier à nouveau les oreilles les plus gloutonnes en matièr

e de beats soul, de trip-hop funky et de samples jazzy poussiéreux. Après le succès de ses deux premiers opus purement Trip Hop / My Space World et Monometric, le beatmaker autodidacte sort le très réussi  Soul Food. Il y fait un retour à ses influences hip-hop, en hommage aux grands du genre comme DJ Shadow ou RJD2. Aujourd'hui il s'impose comme une figure montante du Trip-Hop/Hip-hop à la française et se retrouve à l'affiche des plus belles scènes de l'hexagone aux côtés de Wax Tailor qui l'a invité à assurer ses premières parties. French Doctors (dj set)Humanistes sonores, les French Doctors arpentent les clubs et bars de la capitale et de province. Programmateurs de La Sottise, le duo distille des mix entre hiphop et electro pour faire sourire les pieds des clubbeurs.Entrée: 5 euros sur place