Krazolta + Willows + vernissage de l'expo "Photographes de live" à Sortie 13

155 lectures

















La nouvelle salle de concerts Sortie 13 située à Pessac (rue Walter Scott, 33600 Pessac) vous propose une soirée mêlant concerts et vernissage d'une expo photos "Photographes de live" à ne pas manquer ce vendredi 16 décembre 2016. A l'affiche côté musique: Krazolta (que certains ont pu voir en première partie de Romain Humeau au Krakatoa la semaine dernière) et Willows. 19H00. 6/8 euros.





Krazolta (en full band pour l'occasion)

" Une fois n'est pas coutume, Krazolta se produire dans sa formule complète et à 8 musiciens (Cuivres et piano). Un show exceptionnel donc!

Après 2 albums avec le groupe Bordelais RDV (2006-2014), Guillaume poursuit son chemin artistique au gré des rencontres avec en en toile de fond, l'envie d'enregistrer uniquement sur bande, sans aucune intervention digitale. En un mot:retrouver les conditions d'enregistrement des années 70 pour coller à un esprit, à un son. Le Rock , le Blues, la Folk , le Rythm'n'blues composent l'univers de Krazolta, avec une constante : l'amour d'un son vintage quasiment perdu à l?h eure actuelle."





" Paul et Emilie veulent pousser le plus loin possible la forme du duo. Comme s'ils voulaient s'arracher du sol. Les entrelacs de l'arpège et les lignes mélodiques évidentes de Paul Magne portent la voix aérienne et intime d'Emilie, sensuellement fragile, simplement folk,guitare acoustique, voix,comme la lointaine Joan Baez, pour l'engagement de l'écriture, et les plus proches Patrick Watson ou Emiliana Torrini pour une expression qui tend à l'épure. La mélancolie effleure le lyrisme, la douceur la brisure."













Les photographes participants à l'exposition "Photographes de live" sont:

L'exposition sera visible du 16 décembre au 13 janvier!