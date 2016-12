Miossec + Baptiste W.Hamon à Bordeaux (Rocher de Palmer)

241 lectures





















Une date à ne pas manquer cette semaine pour les amateurs de chanson française puisque le Rocher de Palmer accueillera Miossec et Baptiste W.Hamon ce jeudi 8 décembre 2016. Concert à 20H30. 21/23/25 euros.









Jeune chanteur folk français, Baptiste W. Hamon a sorti son premier album cette année, L'insouciance, et assurera la première partie de Miossec au Rocher de Palmer. facebook de Baptiste W. Hamon.









" Vingt ans après la sortie de son album Boire, Christophe Miossec a la sensation d'avoir réalisé son premier disque. Sa rencontre avec la violoniste Mirabelle Gilis et ses musiciens, un soir d'hommage à RKK, lui réserve la surprise d'une nouvelle collaboration. Il signera sa prochaine collection de chansons avec cette belle bande de mammifères!Un trousseau aux mille couleurs tournoyantes, folk mondi al, valse tzigane et tango intrépide, éclairant la plume d'un chanteur à la pudeur lyrique et à la voix tendre et mélancolique. Taillé pour la scène, Mammifères est un récital intimiste pour se tenir chaud, apprécier l'écrin de la simplicité et redécouvrir le talent de l'une des personnalités les plus attachantes de la chanson française."