Télégram au Quartier Libre

" Voix, textes, poésie crue et lucide, c'est ce qu'offre TÉLÉGRAM.

TÉLÉGRAM, c'est aussi une rencontre, celle d'une bande de musiciens, tous passionnés, tous différents, aux expériences musicales passées multiples, qui s'accordent pour vous offrir une nouvelle rencontre musicale au fil d'arrangements à la fois dépouillés et sincères, où les climats différents s'enchainent, se heurtent et se rencontrent.

Ce mélange est rythmé par les instruments aussi multiples que les atmosphères qu'ils créent, guitare folk, violon, oud, Steel guitare, guitare électrique, contrebasse, stomp, et bien sûr voix donnent aux mots de TÉLÉGRAM une musicalité toute particulière qui charme celui qui l'écoute comme un serpent.Mais rien à craindre, ce charmeur, composé de Laurent Kebous des "Hurlements d'Léo", de son comparse Vincent Serrano, lui aussi "Hurlements d'Léo", Chloé Legrand de "La Cafetera Roja" et Julien Perrugini de "Damage Case", vous veut du bien et vous emmène au fil de ses mélodies nouvelles et inconnues, mais aussi au fil de chansons plus connues qu'ils sauront vous faire redécouvrir comme celles de Mano Solo, de Léonard Cohen ou même de Serge Gainsbourg. Et nul doute que ce "TÉLÉGRAM sera la plus beau de tous les télégrammes que vous recevrez jamais."