Vedett + Le Superhomard à l'Iboat

Soirée dream pop demain soir, vendredi 25 novembre 2016, à l'Iboat avec à l'afiiche: Vedett et Le Superhomard. 19H30. 9/11 euros.









Vedett: " VedeTT est le projet solo de Nerlov, angevin sensible et profondément sincère. Son premier album "Tuer les Gens" sort dans un contexte difficile : les attentats du Bataclan. Certains médias hésitent à diffuser le premier single, à cause de son apparente violence. Pourtant, ce titre, gentiment provocateur, qui donne le nom à l'album, exprime avec un vrai fond de tendresse et de bienveillance la difficulté d?aimer l'autre (Tuer les Gens/Tu es les Gens). Un titre à part, puisque le reste de l?album est en Anglais. Quelques semaines plus tard, passé le choc post-traumatique, les médias découvrent un album unique, une "Pop Spleen Wave" comme le défini son auteur, entre The Cure période "Fait h", Q Lazzarus, Etienne Daho.

En live, le groupe explose. Après une 1ère partie de set, la 2nde partie est beaucoup plus lourde, rugueuse, presque Shoegaze. Une qualité saluée avec engouement par les programmateurs des premières date:La Flèche d'Or, le Stéréolux, le Marché Gare, la Parenthèse, le Chabada.Six mois d'existence donc, dans un contexte difficile, qui rend cet album marquant, touchant et hors du temps"









Le Superhomard: " Le SuperHomard est le nouveau projet de Christophe Vaillant (Pony Taylor). Une Dream Pop psychédélique, suave & sexy entre AIR, Stereolab, Jacco Gardner & Broadcast. Déjà salué par Magic, les Inrocks et la BBC, Le SuperHomard promet un voyage cosmique sur platine comme en concert. Après une sortie remarquée au Japon, aux USA, en Angleterre et en Grèce, le 1er album "Maple Key" sort en France le 23 septembre 2016 (Le Pop Club Records - Echo Orange - Alter K - La Baleine distribution)."