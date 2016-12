Qlay + Charlie Plane au Lucifer

238 lectures





















Dans le cadre du festival Culture Bar-bars, les groupes bordelais Qlay et Charlie Plane seront en concert à Bordeaux au Lucifer (35 rue de Pessac) ce jeudi 24 novembre 2016. Concert à 21H30. Prix Libre.





" Qlay joue un folk-rock hybride, progressif et ambiant où violoncelle, guitare, chant, basse, batterie et loops entêtantes s'enchevêtrent et chantent la douleur, l'extase, la colère, l'apaisement."









" Le trio Bordelais fracasse en suavité les canons d'une pop atmosphérique enracinée dans le folk en apesanteur de la fin des sixties. Car si l'on nous prie d'évoquer Shannon Wright ou Cat Power, on mentionnera également volontiers Sandy Denny ou Laura Nyro. C'est-à-dire de petits bouts d'histoires offerts comme si de rien n?était, suspendus à la graci lité d?un chant rauque mais riche d'une force captivante, et cette croisée des chemins où l'indépendance (d'esprit) se nourrit tout à la fois de musique progressive et de rock. Le menu modeste de ce troisième ep (six chansons, ou lorsque le dépouillement va à l'essentiel) reste inversement proportionnel à la grâce dégagée par ces mélodies:une demi-heure d'absolue beauté. Et lorsque la chanson-titre conclusive s?enflamme dans des guitares incandescentes, on prend feu avec elle. par Christian Larrède"