Straybird, release party à l'Iboat

C'est en composant pour des bandes sons de jeux vidéo qu'elle découvre la musique électronique et toutes ses possibilités. Après un passage par le conservatoire et la fac de musicologie, ses idées murissent et lui permettent de créer ce projet au caractère électro-poétique. Sa musique, rend hommage à la nature, aux éléments et remet en cause l?utilisation abondante des machines par l'homme. Après avoir rempli la Rock School Barbey le mois dernier aux côtés de Petit Biscuit , l'artiste va nous dévoiler son univers si particulier dans un lieu myhique et tout aussi proche de la nature:l'IBOAT.