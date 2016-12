Tample, release party à l'Iboat

317 lectures

























Le groupe bordelais Tample organise une release party pour fêter la sortie de son nouvel EP ce vendredi 18 novembre à l'Iboat. Ce sera donc l'occasion pour les bordelais de découvrir en live les nouveaux titres du groupe et de se procurer le maxi sous forme cd (sortie digitale annoncée pour bientôt). Ce nouvel EP s'intitule Chimera et un teaser du clip du morceau qui a donné son titre à l'album est à voir ci-dessous (+ clip du titre "Summer Light" extrait du premier maxi de Tample). Tample partagera la scène de l'Iboat avec le groupe Obismo + DJ set Nu Disco. Concert à 19H30. tarif: 5 euros/ 8 euros (entrée + cd). Facebook de Tample.









"TAMPLE

Laissez-vous embarquer dans un voyage atypique à bord d'un vaisseau vaporeux. Une promesse de plongeon au creux des vagues accompagné de sons aquatiques, électroniques, rêveurs et entêtants. Les horizons sont colorés, la voix est vibrante et tient le promesse d e vous amener dans les limbes, au rythme d'une puissance douce, parfois mélancolique. Il suffit de fermer les yeux, de vous laisser transporter vers des univers magiques aux mille chimères."



"OBSIMO

Derrière sa guitare et ses synthés Obsimo libère des notes glacées, obscures, sur des rythmes minimalistes et répétitifs. Une musique hantée de voix obsédantes aux éclats lumineux."