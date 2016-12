The Pack AD à Bordeaux (Iboat)

"POSITIVE THINKING, sorti le 30 septembre (Platinum rds)

Destruction et mélodie, musique au vitriol et voix acérées, voici les Pack A.D. La chanteuse et guitariste Becky Black et la batteuse Maya Miller ont inventé un son puissant, farouche, brut et entrainant qui fait facilement oublier qu'elles ne sont que deux pour mener ce chaos brillant et minutieusement construit. Tambour battant les guitares ravageuses vous avalent et vous broient à la sauce Psychpop/garage-rock., Les textes s'échappent au fl du vent, humains et complexes: divagations noires et drôles sur la dépression, dénonciation des excès du numérique, surexposition de la souffrance, croisade contre la stupidité. The Pack A.D est l'un des  groupes canadiens à voir sur scène:que ce soit dans un stade ou dans un bar un peu miteux, les Pack AD ont gagné leurs galons et sont fères de tous leurs concerts. Becky et Maya sont implacables et fascinantes, jouant avec cette liberté d'une légèreté apparente, qui nous fait nous sentir des rock stars, même si c'est juste pour un soir."