Un Noor renouvelé à Saint André...

Vendredi 02 Juin

ABBEVILLE( 80 )

67 lectures

En période de "renouvellement", les abbevillois de Noor donnaient un concert ce vendredi soir sur leurs terres, à l'espace Saint André d'Abbeville. L'occasion de découvrir leur spectacle "Gloss", et une réelle surprise avec de nouveaux morceaux chantés dans notre langue. Le tout selon un créneau mélancolique, un peu trop récurrent mais néanmoins bien troussé. Un show moins tranchant qu'à l'habitude: il faut dire que les cinq picards, flanqués d'un nouveau batteur, n'ont jamais fait dans le "dirty". Peut-être le devraient-ils, en certains endroits....





Toujours est-il que les morceaux sont de qualité, bien étoffés, et que le tout s'avère globalement cohérent. Le travail porte ses fruits, le registre prend de l'ampleur et passe bien auprès du sage public local. Mélopées efficaces, instrumentation sans surcharge superflue, unité incontestable; il ne manque à Gloss qu'un peu de sauvagerie, qui l'extirperait de ses penchants "pop polie bien construite". Et donnerait du coffre, de l'ampleur aussi, une certaine vivacité, aux lives du groupe. Celui-ci sait faire, il oeuvre et s'entoure avec à propos; laissons lui donc pour cela le tempsn dans l'attente de concerts à venir plus charnus et moins retenus.