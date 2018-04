Soirée dédiée au rock bruitiste, avec Buck Gooter et APTBS, à la Lune des Pirates...

Vendredi 27 Avril

AMIENS( 80 )

82 lectures

Ayant déjà accueilli A Place To Bury Strangers , le trio de Brooklyn au registre noisy-shoegaze radical et expérimental, lors d'une Nuit Blanche datant de quelques années, la Lune des Pirates ouvrait à nouveau ses portes à la formation d' Oliver Ackermann , avec pour inaugurer les festivités, un étonnant, et détonnant, Buck Gooter .





Affublé d'un guitariste en côte de maille et lui-même enchaîné, le sieur Gooter, possédé, assène une série de morceaux crus, dingues, minimaux, zébrés de guitares elles aussi sans fioritures. Gestuelle hypertonique, genre décalé à la croisée de la no-wave et de scories indus, qu'on cherchera en vain à "situer", voilà pour le menu offert. Ca surprend, ça prend par le colbaque et le duo desserre très peu l'étreinte. Frontal, parfois plus "tranquille" dans sa folie (Dissolved song), atypique, Buck Gooter s'inscrit dans le ton de l'événement et marque de son "primal industrial blues" son apparition entre les murs Lunaires.