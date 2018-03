Soirée Cité Carter de qualité à la Lune des Pirates...

Lieu "formateur" de la cité amienoise, Cité Carter avait le privilège d'être accueilli par la SMAC locale, la Lune des Pirates donc, pour une soirée mettant à l'honneur deux des groupes en résidence dans ses locaux; Dismood , au registre funk cuivré et épicé, puis Esa Nocona et son rap acoustique mâtiné de slam, deuxième belle surprise du soir.

Avant cela, Nao , soit la chanteuse de Dismood, aura fait valoir un set voix-guitare expressif bien que dispensable, acclamé cependant par l'assistance, plutôt nourrie, du soir. Dismood, aux éclats funk bien exécutés, lui permettant cette fois de réellement se mettre en évidence avec un coffre de voix estimable, parfaitement secondé par l'orchestration impeccable, "dérapante" parfois même, de ses collègues de scène. Entre cuivres enivrants et piment d'une guitare tout terrain, Dismood démontre ses progrès et tient la scène avec panache.

On n'en attendait pas tant, on est par conséquent ravi d'un tel impact et Esa Nocona, fort d'une recette à part, va ensuite étendre l'effet d'ne soirée de choix. Textes "slamés" de qualité, groove de la contrebasse, élans dépaysants et voix multiples; Esa Nocona fait mouche et innove. Il dégage une belle énergie, propose un univers qui a le mérite de ne pas être conventionnel. Pas besoin de plus, le public adhère et se trémousse, allant jusqu'à ovationner à juste titre la formation amienoise, à l'issue donc d'un temps marquant nous ayant dévoilé deux combos à garder en tête.