Sly au Saint Pierre à Abbeville...

Joli pub abbevillois à la devanture rouge, le Saint Pierre accueillait ce vendredi Sly , formation amienoise brit-pop, puis, avec les quatre mêmes gaillards, la bordée de covers de With U2 Night .





Ambiance bar donc (et elle a son charme), son à l'arrache à l'impact garage qu'on appréciera mais quoiqu'il en soit la qualité est là, l'échange est de mise et on s'éclate dans la localité du Ponthieu. Pintes de Carlsberg, canettes de Chimay et j'en passe; l'ambiance est aussi, évidemment, maltée et houblonnée. Musicalement, Sly assure sa partition avec ses morceaux irréprochables, aux fortes réminiscences Oasis mais de haut niveau, qu'ils soient mélodieux ou plus rentre-dedans, intimistes ou offensifs. Son excellent San Fairy Ann étoffe avec brio un premier set probant, finalement bien adapté au caf'conç. Le public prend d'ailleurs part aux réjouissances en reprenant ça et là quelques choeurs ou paroles, il y trouve son bonheur et les lieux se remplissent. On traverse au nez et à la barbe des musiciens, tout ça est bon enfant et rock'n'roll.





Le temps d'un break assez court, et me voilà à chanter, si je puis dire, les "lyrics" de Desire, With or without you, Sunday bloody sunday et Where the streets have no name ou encore New year's day. C'est joué rock, I will follow balourde même une énergie frontale qui fait du bien. On ne crée rien mais on joue bien, il est bon de voir interpréter, dans ce cadre-là, une série de morceaux intemporels et de plus, tout cela nous renvoie à une époque prolifique qui nous rend nostalgiques. Ca danse, With U2 Night n'en finit plus de conclure, on en redemande et on retrouvera en toute fin de show Sly seul à la guitare pour un Falling in love with you touchant, en conclusion d'une soirée bienfaisante.