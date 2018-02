Rock sans courbettes, avec Jessica 93 et Charles de Goal, à Beauvais...

Samedi 10 Février

BEAUVAIS( 60 )

194 lectures

Des vétérans aguerris entre cold-wave, rock bourru et synth-punk ( Charles de Goal ), un "jeune" aux essais dignes d'un "grognard", entre plans Curiens, scories shoegaze et attitude désinvolte, sonique aussi (le t-shirt APTBS de Geoffroy Laporte , leader du projet), ayant pour nom... Jessica 93 , un des fleurons hexagonaux de l'insoumission sonique.





L'affiche offerte par l'Ouvre-Boite de Beauvais était une fois encore plus que tentante, indispensable même pour les inconditionnels d'un rock à l'opposé du mainstream. Charles de Goal se chargeant dans un premier temps de sonner la révolte à coups de textes colériques sur un fond musical percutant, à l'énergie punk débridée. Les gars ont l'expérience et sans taper la pause, loins s'en faut, ils arrosent sévère. Un léger ourlet synthétique borde les élans du groupe, plus que reconnu dans ce créneau au confluent de plusieurs genres, qui signe là un live dans la lignée de ce qu'on attendait de lui: sans détours, marquant, optimisé par le vécu et la maîtrise.